Нові безпілотники «Байрактар» вже на бойовому чергуванні – Резніков
Європа постачає критично необхідне озброєння
Щодня кількість військової допомоги Україні зростає
Нові бойові безпілотники «Байрактар», які нещодавно отримала Україна, вже стали на бойові чергування. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.
«Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднуються навіть ті, до кого це вважалося неможливим», – наголосив він.
За його словами, Європа перетворюється на український тил та постачає критично необхідне для оборони.
Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.