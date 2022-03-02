Нові безпілотники «Байрактар» вже на бойовому чергуванні – Резніков

Щодня кількість військової допомоги Україні зростає

Нові бойові безпілотники «Байрактар», які нещодавно отримала Україна, вже стали на бойові чергування. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

«Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднуються навіть ті, до кого це вважалося неможливим», – наголосив він.

За його словами, Європа перетворюється на український тил та постачає критично необхідне для оборони.

Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.