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    Події в Україні

    Нові безпілотники «Байрактар» вже на бойовому чергуванні – Резніков

    Європа постачає критично необхідне озброєння - Нові безпілотники «Байрактар» вже на бойовому чергуванні – Резніков

    Європа постачає критично необхідне озброєння

    фото: aa.com.tr

    Щодня кількість військової допомоги Україні зростає

    Нові бойові безпілотники «Байрактар», які нещодавно отримала Україна, вже стали на бойові чергування. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

    «Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднуються навіть ті, до кого це вважалося неможливим», – наголосив він.

    За його словами, Європа перетворюється на український тил та постачає критично необхідне для оборони.

    Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

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    Теги: міністр зброя Україна Олексій Резніков #stoprussia
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    Нові безпілотники «Байрактар» вже на бойовому чергуванні – Резніков