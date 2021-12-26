Чи можливий обмін полоненими до кінця року – думка представника Донецька

У ТКГ оцінили ситуацію щодо можливості повернення ув’язнених на Донбасі українців

Обмін полоненими між Росією та Україною є малоймовірним до кінця поточного року. Російська Федерація не робить жодних дій для цього. Про це сказав представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін полоненими до кінця року – ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів», – заявив Гармаш.

Як відзначив представник Донецька в українській делегації в ТКГ, наразі є невеликий шанс, що Російська Федерація вирішить продемонструвати Сполученим Штатам Америки готовність до деескалації та вдасться до гуманного кроку, втім Кремль поки що не проявляє жодної зацікавленості у цьому.

«Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ – ред.) вони ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту», – додав Гармаш.

Нагадаємо, радник Банкової заявив, що Україна готова обміняти 60 осіб – Арестович.

Раніше повідомлялося, що Росія шукає способи блокування обміну полоненими – представник ТКГ.

У вересні Україна закликала Росію якнайшвидше провести обмін утримуваними.

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