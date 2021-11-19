Екватор президента. Комітет виборців розповів про сім невиконаних обіцянок Зеленського (список)

20 травня 2019 року, виступаючи у Верховній раді, Зеленський дав кілька важливих обіцянок

20 травня 2019 року, виступаючи у Верховній раді, Зеленський дав кілька важливих обіцянок

Президент озвучив пріоритети своєї роботи на посаді президента під час інавгураційної промови 20 травня 2019 року

Більшість обіцянок Володимира Зеленського, озвученого нами під час інавгураційної промови після обрання президентом України, не були виконані. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Окрім того, Зеленський потрапив у т. зв. офшорний скандал і відзначився призначенням на посади друзів та знайомих, що критикував у своїй промові.

Серед невиконаних обіцянок президента організація навела наступні:

Припинення вогню на Донбасі – режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано, що публічно визнали представники української влади. Загалом за рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення;

зниження тарифів, виправлення ситуації із «принизливими зарплатами і пенсіями» –Зеленському за 2,5 роки не вдалося принципово змінити економічну ситуацію в державі та вирішити ключові соціальні питання. За даними Держстату за останній рік тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 35%. Суттєво подорожчали продукти, через подорожчання палива зросли ціни на проїзд;

побудова «країни інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх» – за даними Комітету виборців після приходу В. Зеленського до влади на державних посадах опинилися понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами президента чи його оточення;

Зеленський під час промови назвав «ганьбою» можливість несплати президентом податків чи участі у корупційних схемах. Однак, у жовтні Зеленський опинився в центрі офшорного скандалу. За даними журналістів «Слідство.Інфо» офшорні компанії В. Зеленського та його оточення з 2012 р. отримали $40 млн. від офшорних компаній Ігоря Коломойського. Також, можливо, президент отримував дивіденди від однієї з офшорних фірм вже після того, як формально продав свою частку в ній.

Також комітет виборців України повідомив, що деякі обіцянки президента все ж були виконані, хоча і частково:

Питання повернення всіх українських полонених – в грудні 2019 р. владі вдалося провести обмін полоненими. До України повернулося 76 громадян, у квітні 2020 року вдалося повернути ще 20 громадян. Однак у списках на обмін все ще перебуває 285 громадян);

боротьба за свідомість населення окупованих територій – з метою протидії російській дезінформації 1 березня 2020 р. розпочав роботу телеканал «Дом»;

будівництво доріг – Зеленський ініціював програму із модернізації українських доріг. У рамках «Великого будівництва» у 2021 р. було заплановано ремонт та будівництво 6,5 тис. км доріг.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти».

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