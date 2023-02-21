Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях та взаємних інтересах

Зеленський зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю

Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони. Про це стало відомо в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з ізраїльською парламентською делегацією.

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«Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини на основі спільних цінностей та взаємних інтересів», – повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter.

На зустрічі з президентом були присутні голова комітету оборони й міжнародної політики Ізраїлю Юлій Едельштейн, член Кнесету Зеев Елькін, посол Ізраїлю Михайло Бродський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Під час зустрічі політики обговорювали підтримку України. «Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, у тому числі військові, можуть допомогти захистити громадянське населення, його свободу та незалежність. У світовій історії бувають моменти, коли не можна всидіти одразу на двох стільцях», – заявили Юлій Едельштейн та Зєєв. Елькін.

Нагадаємо, учора, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.