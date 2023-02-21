Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях та взаємних інтересах
фото: Михайло Бродський

Зеленський зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю

Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони. Про це стало відомо в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з ізраїльською парламентською делегацією.

«Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини на основі спільних цінностей та взаємних інтересів», – повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter.

На зустрічі з президентом були присутні голова комітету оборони й міжнародної політики Ізраїлю Юлій Едельштейн, член Кнесету Зеев Елькін, посол Ізраїлю Михайло Бродський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час зустрічі політики обговорювали підтримку України. «Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, у тому числі військові, можуть допомогти захистити громадянське населення, його свободу та незалежність. У світовій історії бувають моменти, коли не можна всидіти одразу на двох стільцях», – заявили Юлій Едельштейн та Зєєв. Елькін.

Нагадаємо, учора, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація. 

Раніше  міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.  У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.

Теги: міністр Ізраїль незалежність посол військові технології Україна озброєння Михайло Бродський Андрій Єрмак населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атаки зазнав танкер Campo Square
Іранські безпілотники атакували ізраїльський нафтовий танкер
18 лютого, 09:05
Ізраїль про поставки Іраном зброї зацікавленим країнам
Ізраїль звинуватив Іран у продажі зброї до 50 країн світу
17 лютого, 16:51
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
16 лютого, 21:10

Політика

Вашингтон збільшує підтримку України: МЗС Росії викликало посла США на розмову
Вашингтон збільшує підтримку України: МЗС Росії викликало посла США на розмову
Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»
Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»
Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили
Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
21K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
17K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
15K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
13K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
12K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту