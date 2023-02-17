Чи отримає Україна літаки від Нідерландів: роз’яснення Рютте

Рютте нагадав, що раніше партнери так само не могли дійти згоди і щодо передачі самохідних гаубиць, і щодо танків

Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків. Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми раніше бачили, що досягали рішень і щодо самохідних гаубиць, і щодо танків. Це свідчить про те, що можлива співпраця і поступ у цьому… Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити так, як вдалося з танками», – сказав Рютте.

Відповідаючи на питання преси щодо готовності Нідерландів надати Україні винищувачі, Рютте зауважив, що «ніщо не виходить за межі можливого тією мірою, якою це допомагає стримувати російську агресію».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут (у переговорах – «Главком») дуже багато учасників», – додав він.

Раніше ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

А Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.