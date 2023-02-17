Чи отримає Україна літаки від Нідерландів: роз’яснення Рютте
Рютте нагадав, що раніше партнери так само не могли дійти згоди і щодо передачі самохідних гаубиць, і щодо танків
Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків. Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
«Ми раніше бачили, що досягали рішень і щодо самохідних гаубиць, і щодо танків. Це свідчить про те, що можлива співпраця і поступ у цьому… Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити так, як вдалося з танками», – сказав Рютте.
Відповідаючи на питання преси щодо готовності Нідерландів надати Україні винищувачі, Рютте зауважив, що «ніщо не виходить за межі можливого тією мірою, якою це допомагає стримувати російську агресію».
«Але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут (у переговорах – «Главком») дуже багато учасників», – додав він.
Раніше ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.
А Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.
До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.
Коментарі — 0