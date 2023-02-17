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Чи отримає Україна літаки від Нідерландів: роз’яснення Рютте

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи отримає Україна літаки від Нідерландів: роз’яснення Рютте
фото ілюстративне

Рютте нагадав, що раніше партнери так само не могли дійти згоди і щодо передачі самохідних гаубиць, і щодо танків

Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків. Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми раніше бачили, що досягали рішень і щодо самохідних гаубиць, і щодо танків. Це свідчить про те, що можлива співпраця і поступ у цьому… Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити так, як вдалося  з танками», – сказав Рютте.

Відповідаючи на питання преси щодо готовності Нідерландів надати Україні винищувачі, Рютте зауважив, що «ніщо не виходить за межі можливого тією мірою, якою це допомагає стримувати російську агресію».

«Але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут (у переговорах – «Главком») дуже багато учасників», – додав він.

Раніше ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

А Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: літак війна росія Нідерланди Україна

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