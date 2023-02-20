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Росія офіційно визнала застосування винищувача Су-57 у війні проти України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія офіційно визнала застосування винищувача Су-57 у війні проти України
Російський винищувач Су-57
фото з відкритих джерел

Політик країни-агресорки заявив, що літак уражає як повітряні, так і наземні цілі 

Збройні сили Росії використовують винищувач нового покоління Су-57 у повномасштабній війні проти України. Про це заявив віцепрем'єр та голова мінпромторгу РФ Денис Мантуров в інтерв'ю для «Інтерфаксу». 

За словами політика, російські війська успішно застосовують винищувачі Су-35, бомбардувальники Су-34, а також літак п'ятого покоління Су-57.

«Можу лише сказати, що Су-57 у процесі спецоперації вирішує багатопланові завдання щодо ураження як повітряних, так і наземних цілей», – відповів глава мінпромторгу на питання про застосування винищувачів Су-57.

Також він сказав, що коректніше про ефективність авіації може говорити міноборони РФ. Однак зазначив, що застосування нових зразків бойової авіації позитивно впливає на зацікавленість іноземних замовників.

929-й льотно-випробувальний центр у Астраханській області (найбільший у Росії) є пунктом базування Су-57
929-й льотно-випробувальний центр у Астраханській області (найбільший у Росії) є пунктом базування Су-57
Су-57 – російський винищувач, розроблений Об'єднаною авіабудівною корпорацією. Перший політ літака було здійснено 29 січня 2010 року. Перші серійні винищувачі надійшли в армію РФ в 2020 році, незважаючи на початкові терміни на 2015 рік. Для виробництва експортної версії літака РФ об'єдналася з Індією, проте остання вийшла зі спільної розробки у 2018 році.

Додамо, у січні у британській розвідці заявили, що ворожі повітряні сили використовують Су-57 для вторгнення в Україну як мінімум із червня 2022 року. Проте літаки не заходять в український повітряний простір через страх бути збитими. 

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Теги: Міноборони РФ винищувач

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