Росія офіційно визнала застосування винищувача Су-57 у війні проти України
Політик країни-агресорки заявив, що літак уражає як повітряні, так і наземні цілі
Збройні сили Росії використовують винищувач нового покоління Су-57 у повномасштабній війні проти України. Про це заявив віцепрем'єр та голова мінпромторгу РФ Денис Мантуров в інтерв'ю для «Інтерфаксу».
За словами політика, російські війська успішно застосовують винищувачі Су-35, бомбардувальники Су-34, а також літак п'ятого покоління Су-57.
«Можу лише сказати, що Су-57 у процесі спецоперації вирішує багатопланові завдання щодо ураження як повітряних, так і наземних цілей», – відповів глава мінпромторгу на питання про застосування винищувачів Су-57.
Також він сказав, що коректніше про ефективність авіації може говорити міноборони РФ. Однак зазначив, що застосування нових зразків бойової авіації позитивно впливає на зацікавленість іноземних замовників.
Додамо, у січні у британській розвідці заявили, що ворожі повітряні сили використовують Су-57 для вторгнення в Україну як мінімум із червня 2022 року. Проте літаки не заходять в український повітряний простір через страх бути збитими.
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