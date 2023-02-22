Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні
Багато країн декларують готовність надати Україні літаки – але лише за умови погодження з іншими країнами
Велика Британія може стати першою країною, яка розпочне постачання літаків Україні. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, повідомляє «РБК-Україна».
«Щодо літаків – я думаю, що цей процес розпочався. Я не виключаю, що саме Велика Британія стане першою країною, яка почне цей процес», – заявив Єрмак.
За словами голови Офісу президента, багато країн декларують готовність надати Україні літаки – але лише за умови погодження з іншими країнами або після того, як літаки дадуть інші країни.
Єрмак наголосив, що схожі історії Україна вже проходила із системами ППО «Патріот» та іншими озброєннями: від категоричної неготовності до згоди на постачання.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО. ТАкож Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків.
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