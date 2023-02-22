Як вплине зміна президента США на підтримку України: пояснення Держдепу

У США існує двопартійна підтримка допомоги Україні

Допомога Україні є одним з небагатьох питань, в яких демократи і республіканці згодні. Тож зміна партії, яка контролює президентську посаду, не вплине на підтримку України з боку США. Про це заявив радник Державного департаменту Дерек Чоллет, пише Sky News.

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Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо новий президент буде обраний у 2024 році, він зазначив, що допомога Україні є одним з небагатьох питань, в яких демократи і республіканці згодні.

«Важливо відзначити, що в США існує двопартійна підтримка нашої допомоги Україні», – сказав він.

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За словами Чоллет, за рік, що минув від початку війни, США надали майже $30 млрд на безпекову допомогу, що в шість разів перевищує оборонний бюджет України на 2021 рік.

Він назвав призупинення Росією дії договору про ядерні озброєння «верхом безвідповідальності», але додав, що практичний вплив цього рішення є незрозумілим.

«Це не робить світ безпечнішим і ще раз демонструє намір Путіна спробувати підірвати глобальну стабільність» – додав Чоллет.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, під час візиту до Києва, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США вартістю $500 млн. Він буде включати боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

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