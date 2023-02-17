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Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
фото ілюстративне

Польща вже відправила 250 танків Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО. Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

«У нас зовсім небагато літаків F-16, ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО», – сказав прем'єр.

Моравецький також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2. 

«Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща», – додав він.

Раніше прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте розповів, чи отримає Україна літаки від Нідерландів.

Також ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

Також Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.

До слова, триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Теги: Польща Україна війна

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