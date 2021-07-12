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    Зеленський вважає, що про «Північний потік – 2» треба говорити на «Норманді»

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    Зустріч президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель - Зеленський вважає, що про «Північний потік – 2» треба говорити на «Норманді»
    Зустріч президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель
    Фото: Офіс президента

    Глава держави наголосив, що питання «Північного потоку – 2» потрібно розглядати із учасниками «Нормандського формату» як невід'ємне питання безпеки в Україні

    Президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2». Про це він заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні.

    «Якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, ми повинні мати гарантії Європейського Союзу, гарантії Німеччини, гарантії Франції, тому для мене питання «Північного потоку – 2», вважаю, що це частина питань у майбутньому в «Нормандській зустрічі», – сказав Зеленський.

    «Я вважаю, що питання «Північного потоку – 2» – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками Нормандського формату, оскільки це невід’ємне питання безпеки в Україні», – зазначив президент.

    За його словами, сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є вагомим стримуючим фактором, а запуск «Північного потоку – 2» становить потенційну загрозу для безпеки в усьому регіоні. Свідченням цього є концентрація російських військ на українському кордоні.

    Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу «Північний потік-2».

    Теги: Нормандський формат Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський вважає, що про «Північний потік – 2» треба говорити на «Норманді»