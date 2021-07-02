«Ці зайчики точно там не будуть». Міністр заперечив участь терористів у «нормандському форматі»

За стіл переговорів із бойовиками ніхто не сяде, запевнив Рєзніков

Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату». Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

«Ні, це абсолютно виключено. Ці «зайчики» там точно бути присутніми у жодному вигляді не можуть. (...) На зустрічах політичних радників нормандського формату в нинішньому квадроскладі (...) чотири учасники й чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини та Франції Ян Хеккер і Емманюель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно», – заявив він.

Резніков допустив можливість того, що Росія може запросити представників бойовиків до «нормандського формату», зокрема, так званих «міністрів закордонних справ «ДНР» і «ЛНР» Наталію Ніконорову і Владислава Дейнего, але, як запевнив український віцепрем'єр-міністр, з ними за один стіл переговорів ніхто не буде сідати. «Росіяни можуть хоч десять разів запросити цих персонажів як самостійних гравців, але їм навіть ніхто візи не дасть і в'їзду до країни не дозволить. Тому що вони не суб’єктні», – каже Резніков.

Водночас, член української делегації на переговорах щодо Донбасу додав, якщо РФ включить Ніконорову і Дейнего до свого складу, то для усієї «світової спільноти вони остаточно підтвердять, хто є хто».

Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

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