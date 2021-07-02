«Ці зайчики точно там не будуть». Міністр заперечив участь терористів у «нормандському форматі»
За стіл переговорів із бойовиками ніхто не сяде, запевнив Рєзніков
Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату». Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».
«Ні, це абсолютно виключено. Ці «зайчики» там точно бути присутніми у жодному вигляді не можуть. (...) На зустрічах політичних радників нормандського формату в нинішньому квадроскладі (...) чотири учасники й чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини та Франції Ян Хеккер і Емманюель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно», – заявив він.
Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.