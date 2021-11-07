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    Ексочільниця МОЗ попередила, за яких умов карантин може затягнутися до 2025 року

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    Карантинні обмеження в Україні можуть затягнутися на роки - Ексочільниця МОЗ попередила, за яких умов карантин може затягнутися до 2025 року

    Карантинні обмеження в Україні можуть затягнутися на роки

    Фото з відкритих джерел

    Якщо кількість бажаючих вакцинуватися зменшиться, карантин в Україні продовжиться ще на три-чотири роки

    Вакцинація в України від коронавірусу прискорилася після того, як у регіонах почали запроваджувати «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Але якщо кількість тих, хто бажає щепитися, зменшиться, карантин затягнеться ще на три-чотири роки. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

    «Головне завдання – щоб в українській державі було вакциновано 75% населення», – наголосила колишня чиновниця.

    За її словами, в Україні після спаду кількості охочих вакцинуватися можливий «план Б».

    «І тоді всі мають розуміти, що з масками, карантинними обмеженнями, локдаунами, онлайн-навчанням, ми залишимося на наступні три-чотири роки, а може й п’ять», – сказала Скалецька.

    Нагадаємо, Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину.

    Раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

    Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

    До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

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    Теги: Волинська область Україна карантин вакцинація населення Зоряна Скалецька
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    Ексочільниця МОЗ попередила, за яких умов карантин може затягнутися до 2025 року