Ексочільниця МОЗ попередила, за яких умов карантин може затягнутися до 2025 року

Карантинні обмеження в Україні можуть затягнутися на роки

Якщо кількість бажаючих вакцинуватися зменшиться, карантин в Україні продовжиться ще на три-чотири роки

Вакцинація в України від коронавірусу прискорилася після того, як у регіонах почали запроваджувати «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Але якщо кількість тих, хто бажає щепитися, зменшиться, карантин затягнеться ще на три-чотири роки. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

«Головне завдання – щоб в українській державі було вакциновано 75% населення», – наголосила колишня чиновниця.

За її словами, в Україні після спаду кількості охочих вакцинуватися можливий «план Б».

«І тоді всі мають розуміти, що з масками, карантинними обмеженнями, локдаунами, онлайн-навчанням, ми залишимося на наступні три-чотири роки, а може й п’ять», – сказала Скалецька.

Нагадаємо, Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину.

Раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.