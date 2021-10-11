Зеленський розповів про єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі

Президент про «Нормандію»: сьогодні немає іншого формату для закінчення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України. Про це інформує телеканал «Дом».

За словами Володимира Зеленського, нормандський формат Читайте і переговори з лідерами Франції, Російської Федерація та Німеччини є єдиним способом завершити війну з РФ на території України.

«Хотів би сказати, що я повністю підтримую цей формат (нормандський). Вважаю, що окрім нормандського формату, у нас більше немає сьогодні іншого майданчика, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України», – відзначив Зеленський на переговорах із Макроном та Меркель.

Зокрема, президент відзначив, що розраховує на конструктивну зустріч із Путіним, Меркель і Макроном в нормандському форматі найближчим часом.

«Я б дуже хотів, щоб ми могли зустрітися найближчими часом і наша зустріч у норманському форматі була предметною», – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулася розмова Зеленського з Макроном і Меркель з приводу нормандського формату.

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