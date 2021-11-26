«Хочуть завалити президента». В «Слузі народу» побачили, як опоненти Зеленського об’єднались у спільний фронт

На думку Потураєва, мета неформального об'єднання полягає в усуненні від влади Зеленського та його команди

«Вони підуть кількома колонами, але це не скасовує того, що це – спільний проєкт», – Потураєв

Політичні опоненти чинного глави держави Володимира Зеленського об’єднались проти нього у «спільний фронт». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

«І це не ж не тільки про Разумкова історія. А й про Порошенка, Яценюка, Авакова, Гройсмана, Комаровського», – вважає політик.

На думку Потураєва, це не означає, що перераховані вище політики підуть на вибори, об’єднавшись у якийсь спільний проєкт, і, тим не менш, всі вони задіяні у реалізації плану Ріната Ахметова із повалення чинної влади.

«У них є єдина дійсно наявна спільна цінність – завалити президента Зеленського і нас. Скоріше за все, вони підуть кількома колонами, але це не скасовує того, що це – спільний проєкт. За участю пана Ахметова», – підсумував Микита Потураєв.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив спільне фото із експрем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, журналістом Дмитром Гордоном та Савіком Шустером, а також відомим лікарtм Євгеном Комаровським. Світлина викликала жваве обговорення в соцмережах: говорили про можливе об'єднання публічних персон.

Також нещодавно ексспікер та колишній соратник Зеленського Разумков розповів, яку політичну партію має намір будувати.

Як повідомлялося, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти».