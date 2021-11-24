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    Гордон розкрив таємницю загадкового фото з Аваковим та Шустером (відео)

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    Відомі чоловіки зібралися на святкуванні дня народження Шустера - Гордон розкрив таємницю загадкового фото з Аваковим та Шустером (відео)
    Відомі чоловіки зібралися на святкуванні дня народження Шустера
    фото: Арсена Авакова/Facebook

    Гордон: «За цим фото насправді нічого не стоїть, крім того, що ми любимо Савіка»

    Журналіст Дмитро Гордон прокоментував фото, яке наробило галасу в мережі і породило багато фотожаб і мемів. На ньому позують, крім Гордона, Арсен Аваков, Савік Шустер, Володимир Гройсман та Євген Комаровськийого і Павло Єлізаров. Усі вони позують із «лицарською» зброєю. Дмитро Гордон розповів, що фото було зроблено в Литві, де компанія святкувала 69-річчя Шустера, в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ось ці всі предмети ми взяли у лицарів і зробили таке фото. Ось і все, власне кажучи, вся історія. За цим фото насправді нічого не стоїть, крім того, що ми любимо Савіка (Шустера- ред.), приїхали відсвяткувати його день народження і сфотографувалися з предметами, взятими у лицарів напрокат. А хто вже там чого собі хворою головою надумав – то це справа не наша, а хворої голови, а, може, і не одної», – прокоментував він фото, додавши, що з цими предметами фотографувалося чимало людей.

    Як повідомлялося, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю у руках.

    Пізніше, Аваков опублікував декілька фото з відомим лікарем Євгеном Комаровським і залишив філософський підпис.

    Теги: Володимир Гройсман історія Савік Шустер Арсен Аваков Литва Дмитро Гордон журналіст
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    Гордон розкрив таємницю загадкового фото з Аваковим та Шустером (відео)