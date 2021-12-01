ЗМІ: Ахметов у Вільнюсі зібрав політиків для пошуку нового президента (відео)

Журналісти виясн6или, що Ахметов літав у Вільнюс для обрання майбутнього президента і депутатів

Олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Української правди».

Журналісти назвали свій матеріал в стилі фільма Квентіна Тарантино «Одного разу у Вільнюсі».

22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те що ви подумали», на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.

Журналісти провели розслідування і їм вдалося дослідити за яких обставин було зроблене це фото і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр.

Зазначається, що низка українских політиків літали в Вільнюс на святкування дня народження Савіка Шустера. Окремим чартером, через Париж, у Вільнюс прилетів і сам Ахметов, але на день народженні Шустера він не був присутній.

Журналісти з'ясували, що приватний літак олігарха 21 листопада вилетів із аеропорту Бориспіль до Парижа, а пізніше вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.

На відео також показані кадри самого дня народження, де були присутні багато відомих в Україні людей, які мають відношення до політики. Зокрема, на дні народження Шустера були журналіст Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков.

Також, за даними журналістів, на дні народження Шустера міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко. Однак, цю інформацію не прокоментували гості Савіка Шустера та сам ведучий.

У сюжеті нагадується про те, як українські олігархи використовували таємні зустрічі за кордоном, де укладалися політичні домовленості.

Ахметов і Шустер не дали відповіді на питання, звідки такий збіг обставин. Журналісти висунули припущення, що там чином розписувався пул нового політичного сезону.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

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