ЦВК дозволила меру Умані повторно зареєструватися для участі у виборах



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Чинний міський голова Умані Олександр Цебрій

Центрвиборчком встановив, що порушення, на підставі яких чинному меру відмовили в реєстрації, – це неточності в поданих документах

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманського тервиборчкому, який відмовив у реєстрації чинному міському голові та кандидату на пост мера Умані Олександру Цебрію.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, комісія розглянула скаргу Черкаської обласної організації партії «Пропозиція», яка просила скасувати постанову тервиборчкому. Політсила просила визнати протиправною бездіяльність Уманського тервиборчкому, який не повідомив про неточності в документах, поданих Цебрієм. ЦВК відмовила в задоволенні цієї частини скарги.

Водночас Центрвиборчком встановив, що порушення, на підставі яких чинному меру відмовили в реєстрації, – це неточності в поданих документах. Комісія вирішила, що ці неточності не заважають розумінню даних, тож їх можна усунути в порядку, визначеному Виборчим кодексом.

«Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови. Тому Комісія скасувала постанову Уманської міської ТВК від 25 вересня 2020 року Про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Уманського району Черкаської області Цебрія Олександра Володимировича, 04.06.1974 року народження, висунутого Черкаською обласною організацією політичної партії Пропозиція на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Також міський тервиборчком зобов'язали до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи Цебрія і повідомити про ухвалене рішення.

Нагадаємо, минулого тижня мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів. Натомість Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й чинний міський голова Олександр Цебрій.

Раніше повідомлялося, що Антон Яценко – депутат-мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район – вступив у відкритий конфлікт із мером міста.

Згодом одіозний Антон Яценко оголосив війну за Жашків.