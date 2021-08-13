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    Міністр роз’яснив, чому паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в «Дії»

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    Паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу - Міністр роз’яснив, чому паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в «Дії»
    Паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу
    Фото з відкритих джерел

    Старі паспорти-книжечкі в Україні мінятимуть на ID-картки

    Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені у «Дію». Це пов'язано з безпековим фактором. Про це він розповів у інтерв'ю для «ТСН».

    «Ми не будемо відображати в «Дії» документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви – це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян», – сказав він.

    Федоров зазначив, що поступово українці переходять з книжечок на ID-картки.

    «Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт – інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти», – додав міністр.

    Зазначимо, що Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про заміну паспортів.

    Так, паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу.

    Також Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою.

    Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

    Теги: міністр паспорт документи українці технології Михайло Федоров безпека реєстр Министерство цифровой трансформации
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    Міністр роз’яснив, чому паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в «Дії»