Міністр роз’яснив, чому паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в «Дії»

Старі паспорти-книжечкі в Україні мінятимуть на ID-картки

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені у «Дію». Це пов'язано з безпековим фактором. Про це він розповів у інтерв'ю для «ТСН».

«Ми не будемо відображати в «Дії» документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви – це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян», – сказав він.

Федоров зазначив, що поступово українці переходять з книжечок на ID-картки.

«Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт – інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти», – додав міністр.

Зазначимо, що Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про заміну паспортів.

Так, паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу.

Також Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.