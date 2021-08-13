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    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків

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    Силовики провели низку обшуків, вилучили документи, які підтверджують цю діяльність, чорнові записи, митні декларації, техніку та грошей на 10 млн - Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків
    Силовики провели низку обшуків, вилучили документи, які підтверджують цю діяльність, чорнові записи, митні декларації, техніку та грошей на 10 млн
    Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

    Правоохоронці викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита

    Компанію, яка постачала нітратні добрива від підсанкційного виробника з Росії, підозрюють ще у несплаті податків на понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Прокуратура, фіскали та СБУ викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита. Також російська компанія-виробник знаходиться під санкціями в Україні.

    Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит, та протягом 2016-2018 років реалізовували мінеральні добрива на території України.

    Службові особи дочірнього підприємства російського виробника при ввезенні товару в Україну підміняли українську класифікацію товарів, зазначаючи інший вид добрива, та не сплачували встановлене мито.

    Ці дії призвели до ненадходження до бюджету держави коштів на понад 1,3 млрд гривень.

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    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків
    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків
    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків
    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків
    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків

    Силовики провели низку обшуків, вилучили документи, які підтверджують цю діяльність, чорнові записи, митні декларації, техніку та грошей на 10 млн.

    У ході досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, митні декларації, електронні носії інформації, грошові кошти у різній валюті у сумі близько 10 млн гривень.

    Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

    Теги: Росія прокуратура СБУ бізнес аграрії документи Київщина розслідування майно
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    Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків