Українська компанія постачала міндобрива з Росії і не сплатила понад мільярд гривень податків

Силовики провели низку обшуків, вилучили документи, які підтверджують цю діяльність, чорнові записи, митні декларації, техніку та грошей на 10 млн

Правоохоронці викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита

Компанію, яка постачала нітратні добрива від підсанкційного виробника з Росії, підозрюють ще у несплаті податків на понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура, фіскали та СБУ викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита. Також російська компанія-виробник знаходиться під санкціями в Україні.

Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит, та протягом 2016-2018 років реалізовували мінеральні добрива на території України.

Службові особи дочірнього підприємства російського виробника при ввезенні товару в Україну підміняли українську класифікацію товарів, зазначаючи інший вид добрива, та не сплачували встановлене мито.

Ці дії призвели до ненадходження до бюджету держави коштів на понад 1,3 млрд гривень.

Силовики провели низку обшуків, вилучили документи, які підтверджують цю діяльність, чорнові записи, митні декларації, техніку та грошей на 10 млн.

У ході досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, митні декларації, електронні носії інформації, грошові кошти у різній валюті у сумі близько 10 млн гривень.

Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.