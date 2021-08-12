Сім-картка за паспортом: в Україні хочуть ввести обов’язку реєстрацію мобільних номерів

В Україні вже не перший рік пропонують посилити контроль за абонентами мобільного зв'язку

В Україні вже не перший рік пропонують посилити контроль за абонентами мобільного зв'язку

Автори законопроєкту кажуть, що його основна мета – це захист персональних даних користувачів

До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги – тобто, відключать. Про це повідомляє пресслужба комітету Ради з питань цифрової трансформації.

У повідомленні йдеться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

«В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками», – зазначають в комітеті.

Якщо приймуть цей законопроєкт, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.

Ознайомитися з текстом документа можна за посиланням.

Також уточнюється, що законопроект ще не обговорювався у Верховній Раді, тому правки та пропозиції щодо цієї ідею можна вносити до 21 серпня поточного року.

До слова, нещодавно кіберполіція розкрила шахрайську схему з оформленням кредитів на 300 тис. грн.

Щоб не постраждати від аналогічної схеми шахрайства, Мінцифра та кіберполіція закликають:

подбати про захист фінансового номера, а саме заборонити віддалену заміну SIM-картки в мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування;

завжди використовувати подвійну автентифікацію на всіх сервісах, якими користуєтеся;

не залишати копії персональних даних у місцях, до яких можуть отримати доступ шахраї;

не публікувати свій фінансовий номер на платформах оголошень та в соцмережах.

Також кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему.