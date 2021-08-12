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    Сім-картка за паспортом: в Україні хочуть ввести обов’язку реєстрацію мобільних номерів

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    В Україні вже не перший рік пропонують&nbsp;посилити контроль за абонентами мобільного зв'язку&nbsp; - Сім-картка за паспортом: в Україні хочуть ввести обов’язку реєстрацію мобільних номерів
    В Україні вже не перший рік пропонують посилити контроль за абонентами мобільного зв'язку 
    Фото: gagadget.com

    Автори законопроєкту кажуть, що його основна мета – це захист персональних даних користувачів

    До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги – тобто, відключать. Про це повідомляє пресслужба комітету Ради з питань цифрової трансформації.

    У повідомленні йдеться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

    «В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками», – зазначають в комітеті.

    Якщо приймуть цей законопроєкт, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.

    Ознайомитися з текстом документа можна за посиланням.

    Також уточнюється, що законопроект ще не обговорювався у Верховній Раді, тому правки та пропозиції щодо цієї ідею можна вносити до 21 серпня поточного року.

    До слова, нещодавно кіберполіція розкрила шахрайську схему з оформленням кредитів на 300 тис. грн.

    Щоб не постраждати від аналогічної схеми шахрайства, Мінцифра та кіберполіція закликають:

    • подбати про захист фінансового номера, а саме заборонити віддалену заміну SIM-картки в мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування;
    • завжди використовувати подвійну автентифікацію на всіх сервісах, якими користуєтеся;
    • не залишати копії персональних даних у місцях, до яких можуть отримати доступ шахраї;
    • не публікувати свій фінансовий номер на платформах оголошень та в соцмережах.

    Також кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему.

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    Теги: шахрайство банк паспорт закон мобільні оператори документи викрадення технології смартфон послуги
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    Сім-картка за паспортом: в Україні хочуть ввести обов’язку реєстрацію мобільних номерів