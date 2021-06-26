  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі «стіною»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною, вважає Порошенко - Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі «стіною»
    Ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною, вважає Порошенко
    Фото: eurosolidarity.org

    Порошенко наголосив, що два роки політики «умиротворення» Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України

    Ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною, – про це під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття заявив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Про це повідомляє пресслужба партії.

    «Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – «Європейська Солідарність» – наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю», – обурився Петро Порошенко.

    «Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні Сили, українське військо втратило героя», – говорить п’ятий президент.

    Порошенко наголосив, що два роки політики «умиротворення» Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою.

    Раніше «Європейська Солідарність» вимагала викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців».

    Читайте також: Зізнався у державній зраді? Інтерв'ю Зеленського спровокувало скандал
    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Конституція референдум партії українці скандал розслідування президент час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі «стіною»