Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі «стіною»

Порошенко наголосив, що два роки політики «умиротворення» Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України

Ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною, – про це під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття заявив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – «Європейська Солідарність» – наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю», – обурився Петро Порошенко.

«Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні Сили, українське військо втратило героя», – говорить п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що два роки політики «умиротворення» Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою.

Раніше «Європейська Солідарність» вимагала викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців».