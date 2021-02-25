ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у нардепи в Донецькій області

Довибори в 50-му окрузі відбудуться 28 березня

ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 у Донецькій області на проміжних виборах 28 березня.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

У відомстві заявили, що зареєстрували Андрія Бондаренка від Слуги народу, Юлію Крюкову від партії Голос, Надію Масло від партії Опозиційний блок, Ларису Ревву від ВО Батьківщина, Андрія Масенця та Антона Ровенського як самовисуванців.

Комісія відмовила Тарасові Нечепоруку та Антону Івку в реєстрації кандидатамиув народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область). Основні причини відмови – невнесення грошової застави у визначеному законом розмірі і невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Довибори в 50-му окрузі відбудуться 28 березня. Вибори були призначені після обрання нардепа Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області.

Крім того, довибори до Верховної Ради по 87 округу відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від Слуги народу від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став мером міста Надвірна Івано-Франківської області.