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    Обшуки біля офісу ОПЗЖ: було затримання автобуса за планом «перехоплення»

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    Обшуки біля офісу ОПЗЖ: було затримання автобуса за планом «перехоплення»

    Крищенко уточнив, що поліція працювала на вул. Шота Руставелі

    У Києві затримання автобуса та людей, що в ньому знаходились, не має ніякого відношення до діяльності будь-якої партії, включаючи ОПЗЖ.

    Про це повідомив начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в коментарі Інтерфакс-Україна.

    Крищенко уточнив, що поліція працювала на вул. Шота Руставелі, що в Голосіївському районі столиці.

    За його інформацією, у четвер, 25 лютого, пройшла мирна акція по забудові. Потім раптово під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, після чого поїхали.

    В результаті спецоперації затримали два автобуси.

    Один автобус був затриманий в районі вул. Шота Руставелі в Києві, другий – в Київській області.

    «Ніякого відношення до обшуків немає», – заявив Крищенко.

    25 лютого в россійских ЗМІ з’явилася інформація про «обшуки і затримання» в офісі Опозиційна платформа – За життя в Києві.

    Насправді обшукували автобус охоронної фірми, припаркований біля офісу політсили, зазначили в поліції.

    Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення.

    Теги: ЗМІ Київ партії Андрій Крищенко розслідування поліція
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