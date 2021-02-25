На Одещині судитимуть ексдепутата за втручання у виборчий процес

У жовтні минулого року правоохоронці затримали депутата під час підкупу члена однієї із територіальних виборчих комісій на Одещині

Чоловіка затримано під час передачі частини неправомірних коштів у сумі 10 тис. гривень

Колишнього депутата однієї з політичних сил підозрюють у підкупі члена виборчої комісії

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

У жовтні минулого року правоохоронці затримали депутата під час підкупу члена однієї із територіальних виборчих комісій на Одещині. З’ясовано, що депутат за 25 тис грн запропонував не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії на одному із округів у Подільському районі.

Чоловіка затримано під час передачі частини неправомірних коштів у сумі 10 тис. гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ проводить обшуки у посадовців Одеської мерії. обшукують кабінети і особисті помешкання віце-мерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.