Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах

Пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається

Засідання Ради Національної безпеки та оборони замість Києва мало відбутися у Сумах. Проте його скасували, оскільки деякі члени Ради не встигли б дістатися туди. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Через те, що у Кабінету міністрів був звіт у Верховній Раді, питання було перенесено до Києва. Але пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається. Ми будемо вас попереджати, коли це буде проходити«, - зазначив Данілов.

Зокрема, він зазначив, що перше питання на сьогоднішньому порядку денному стосувалося захисту державних кордонів, і планували, що засідання буде проводитися в Сумах. Він уточнив, що члени Кабінету міністрів не встигли б за годину дістатися до Сум після звіту уряду в Раді.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Раніше повідомлялося, що РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції.

Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. У липні санкційний список мали передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нагадаємо, на днях Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО.