РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб

Санкції були застосовані до 15 фізичних та 53 юридичних осіб

У п'ятницю, 16 липня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели санкції проти 15 фізичних і 53 юридичних осіб. Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

«На засіданні РНБО у п’ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних та 53 юридичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, було ухвалено рішення про застосування санкцій щодо громадян, які перебувають під санкціями США. За словами Олексія Данілова, сьогодні Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно дев’яти осіб, щодо решти робота триває.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Раніше повідомлялося, що РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції.

Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. У липні санкційний список мали передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нагадаємо, на днях Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО.