Треба йти на підвищення. «Слуги народу» вже знайшли Авакову посаду в уряді

Очільник фракції «Слуга народу» зазначив, що заяву про відставку з поста глави МВС Арсен Аваков написав на прохання президента

Голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія назвав ексочільника МВС досвіченим державним діячем

Арсену Авакову, який лише 15 липня залишив посаду міністра внутрішніх справ України, восени можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія, пише «Унн».

«Він (Аваков, – ред) досвічений державний діяч. Найбільш потужним він зможе бути у питаннях оборонного сектору, бо він приймав участь у побудові Національної гвардії. Якщо казати про посади у міністерстві, йому треба йти на підвищення – посаду віцепрем’єра», – заявив Арахамія.

Зокрема, коментуючи звільнення Авакова, очільник фракції «Слуга народу» зазначив, що заяву міністр написав на прохання президента України, при цьому, конфлікту з головою держави в нього не було.

За словами Арахамії, посаду в уряді Аваков має зайняти не нижче, ніж віцепрем’єр-міністра. При цьому, він вважає, що для посади прем’єр-міністра «шанси є мінімальними».

Голова фракції «Слуга народу» також зазначив, що новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив «умовно на місяць зникнути з інформаційного простору», для того, щоб провести аудит з напрацювань, та через місяць дати пресконференцію з приводу своєї діяльності.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Сьогодні після обіду Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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