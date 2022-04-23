Данилов рекомендує однопартійцям Медведчука «вибачитись і тихо піти»

Олексій Данілов вважає, що друзів Путіна з Ради можуть «винести»

Секретар РНБО не вірить у можливість трансформації ОПЗЖ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов звернувся до депутатів від колишної «Опозиційної платформи - За життя» з пропозицією скласти мандати. Як заявив чиновник під час національного телемарафону 23 квітня, колишнім членам ОПЗЖ варто вибачитися перед українцями і піти з парламенту, «поки не винесли».

«Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що «ми - брати, любов-дружба-жвачка, Москва - це наше все», вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді», - зокрема сказав він.

На думку Сергія Данілова, такий вчинок має бути добровільним.

«Вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…», - сказав він.

Секретар РНБО рекомендує колишнім однопартійцям Медведчука піти з Верховної Ради якомога швидше, бо «наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими».

На зауваження журналістів, чи є якийсь легітимний спосіб усунути таку політсилу з парламенту, Данілов сказав, «якщо чекати законодавчий механізм, то не дочекаємось».

Фракція «Опозиційна платформа – За життя», лідером якої був кум Путіна Віктор Медведчук, наразі припинила свою діяльність в парламенті, а депутати утворили нову групу. Частина депутатів з колишньої ОПЗЖ лишилися позафракційними.

Нагадаємо, що сьогодні зранку перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко повідомив про неможливість позбавити Віктора Медведчука мандату без відповідного рішення суду.

Раніше член фракції ОПЗЖ Ілля Кива був позбавлений мандату на підставі написаної ним заяви.

Також у березні ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина.