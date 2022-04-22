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    Колишня ОПЗЖ оновила логотип: що змінилося (фото)

    Партію &laquo;Опозиційна платформа &ndash; За життя&raquo; продовжує очолювати Юрій Бойко, якого обрано керівником депгрупи&nbsp;&laquo;Платформа за життя та мир&raquo; - Колишня ОПЗЖ оновила логотип: що змінилося (фото)
    Партію «Опозиційна платформа – За життя» продовжує очолювати Юрій Бойко, якого обрано керівником депгрупи «Платформа за життя та мир»
    фото з відкритих джерел

    Нова депутатська група у Верховній Раді успадкувала логотип ОПЗЖ, зафарбувавши білого голуба миру синім кольором

    Після того, як у Верховній Раді 21 квітня було створено депутатську групу «Платформа за життя та мир» з решток фракції «Опозиційної платформи – За життя», змін зазнала й офіційна сторінка у соцмережі. Про це повідомляє «Главком».

    Зокрема, Twitter ОПЗЖ відтепер тепер називається «Платформа за життя та мир». Дата реєстрацію акаунта (вересень 2014 року) і він досі містить гіперпосилання на сайт партії Медведчука-Рабіновича, діяльність якої нині призупинена.

    скріншот з Twitter «Платформи за життя та мир»

    скріншот з Twitter «Платформи за життя та мир»

    Однак після санкцій Ради нацбезпеки і оборони сайт ОПЗЖ перестав працювати.

    Одна з останніх публікації у Twitter тепер уже «Платформи за життя та мир» датується 9 квітням. У ній говорилося про гуманітарну допомогу для громади на Сумщині.

    Крім цього, «Платформа за життя та мир» привласнила офіційний логотип ОПЗЖ – жовтого пів соняшника з птахом.

    колаж

    колаж

    Що цікаво: за даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, на 22 квітня партію «Опозиційна платформа – За життя» продовжує очолювати Юрій Бойко, керівник депгрупи «Платформа за життя та мир». Співголовою ОПЗЖ залишається Вадим Рабінович, який не долучився до нової групи у Раді.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

    Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у сприянні країні-агресорці – Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Юрій Бойко Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    Колишня ОПЗЖ оновила логотип: що змінилося (фото)