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    Політика

    Перша світова біологічна війна: секретар РНБО зробив гучну заяву

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    Олексій Данілов упевнений, що людство спостерігає за першою світовою біологічною війною - Перша світова біологічна війна: секретар РНБО зробив гучну заяву
    Олексій Данілов упевнений, що людство спостерігає за першою світовою біологічною війною

    Біологічна загроза небезпечніша за ядерну зброю, зазначив Данілов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що сьогодні йде перша світова біологічна війна. А біологічна загроза небезпечніша за ядерну зброю.

    Про це він заявив на зустрічі з послами Швеції і Фінляндії, передає сайт РНБО.

    Повідомляється, що Данілов сьогодні зустрівся з послом Фінляндії Пяйві Лайні і послом Швеції Тобіасом Тибергом. Також він продемонстрував їм потужності Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО.

    Данілов висловив подяку Швеції та Фінляндії за надану Україні всебічну допомогу і підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету над окупованими Росією територіями.

    За словами Данілова, в сучасному світі кібернетична та біологічна загрози стають страшніше і небезпечніше навіть за ядерну зброю.

    «Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ», – зазначив він.

    При цьому в релізі РНБО не уточнюється, чи мається на увазі пандемія коронавірусу.

    Сторони також обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема в контексті врегулювання ситуації на Сході України, а також подій, що відбуваються в сусідній Білорусі.

    До слова, російські спецслужби використовують щонайменше три англомовних сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.

    РНБО війна Олексій Данілов
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