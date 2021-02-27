Данілов розкрив плани наступного засідання РНБО

Правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи дезертирства і держзради

На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю.

За словами Данілова, правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи, що стосуються дезертирства і держзради, які відбулися після початку агресії Росії проти України.

«Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають у якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству – чому за шість-сім років немає крапки в цих справах».

Як повідомлялося, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Нагадаємо, Данілов відреагував на запуск нового каналу «медіахолдингу Медведчука».

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