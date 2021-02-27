  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Данілов розкрив плани наступного засідання РНБО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Секретар апарату Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов - Данілов розкрив плани наступного засідання РНБО

    Секретар апарату Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

    Правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи дезертирства і держзради

    На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

    Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю.

    За словами Данілова, правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи, що стосуються дезертирства і держзради, які відбулися після початку агресії Росії проти України.

    «Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають у якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству – чому за шість-сім років немає крапки в цих справах».

    Як повідомлялося, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Нагадаємо, Данілов відреагував на запуск нового каналу «медіахолдингу Медведчука».

    Читайте також:
    РНБО вводить санкції проти експосадовців, які зрадили країну. Увесь список
    Теги: МВС СБУ РНБО санкції політика Україна Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies