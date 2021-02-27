Венедіктова розповіла, як зберегти соратників Януковича в «чорному списку» ЄС

ЄС може зняти санкції з прибічників Януковича

З моменту, коли в 2014 році Євросоюз ввів санкції щодо колишніх українських чиновників, які зрадили Україну, їх число в «чорному списку» скоротилося з 22 до 10. І існує загроза, що ЄС зовсім скасує санкції.

Про це на зустрічі з представниками Кабміну і антикорупційних відомств заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

«Під час візиту на Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюссель наша офіційна делегація отримала інформацію щодо ризику скасування санкцій стосовно двох колишніх високопосадовців. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас є спільне державницьке завдання і ми маємо вжити всіх можливих спільних заходів, щоб санкційний список залишався сталим», – сказала Венедиктова.

За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, загроза зняття західних санкцій з колишніх чиновників існує, та вона веде діалог з країнами, аби санкції зберігалися.

«Ми маємо звернути увагу європейських колег на те, що кримінальні провадження щодо підсанкційних осіб розслідуються і в цьому процесі є прогрес. Зокрема, результатом швидкого, повного та неупередженого розслідування має стати направлення обвинувальних актів до суду. Водночас, необхідно забезпечити дотриманням права підсанкційних осіб на ефективний засіб юридичного захисту», – додала Венедиктова.

Також учасники зустрічі домовилися розробити механізм, який захистить інтереси держави і надасть необхідні інструменти для роботи в цьому напрямку.

«Необхідно використати весь набір як процесуальних, так і дипломатичних інструментів для забезпечення реального діалогу між усіма сторонами», – резюмувала генпрокурор.

Крім Венедиктової і Стефанішиної, в нараді брали участь перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, директор НАБУ Артем Ситник, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов і в.о. керівника САП Максим Грищук.

Зокрема, санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Кілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, але не уповноважені говорити під запис, розповіли Радіо Свобода, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

За даними джерел, продовжуються дискусії навколо присутності в списку експрезидента Віктора Януковича та колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. В Європейському союзі є консенсус, що санкційний режим повинен продовжуватися, але з певними корективами.

У 2020 році санкції зняли з колишнього прем’єра Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. За рік до цього із санкційного списку вибув колишній голова Адміністрації президента часів Януковича Андрій Клюєв.