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    Коронавірус не відступає: в Україні виявлено понад вісім тисяч нових хворих

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    Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується&nbsp; - Коронавірус не відступає: в Україні виявлено понад вісім тисяч нових хворих

    Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується 

    Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях

    В Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 78040 (зокрема методом ПЛР – 35714, методом ІФА – 16990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25336).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1342016 осіб;
    • одужало – 1168321 особа;
    • летальних випадків – 25893;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6881688.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8003 людей. Також 4244 пацієнтів одужали, а 146 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2762 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку пандемії українські медики виявили 1333844 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1163555 пацієнтів одужали, а 25742 – померли від ускладнень Covid-19.

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    Теги: міністр Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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