Другий раунд переговорів з окупантами: що вимагає РФ

Перший раунд переговорів між Україною та країною-окупантом відбувся 28 лютого

РНБО повідомляє, що переговори відбудуться на території Біловезької пущі

Українська делегація візьме участь в другому раунді переговорів з Росією, де планують обговорити питання припинення вогню. Другий раунд переговорів відбудеться сьогодні, 3 березня, на території Білорусі в Біловезькій пущі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Центр оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

Крим - це частина Росії

Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»

Денацифікація

«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», - зазначає Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, 2 березня глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що анонсовані раніше перемовини між Україною та РФ відбудуться, але не в Біловезькій пущі, як мовилося.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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