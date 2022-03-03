  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Другий раунд переговорів з окупантами: що вимагає РФ

    Перший раунд переговорів між Україною та країною-окупантом відбувся 28 лютого - Другий раунд переговорів з окупантами: що вимагає РФ
    Перший раунд переговорів між Україною та країною-окупантом відбувся 28 лютого
    фото: Белта

    РНБО повідомляє, що переговори відбудуться на території Біловезької пущі

    Українська делегація візьме участь в другому раунді переговорів з Росією, де планують обговорити питання припинення вогню. Другий раунд переговорів відбудеться сьогодні, 3 березня, на території Білорусі в Біловезькій пущі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

    Центр оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

    • Крим - це частина Росії
    • Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
    • Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
    • Денацифікація

    «Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», - зазначає Центр протидії дезінформації.

    Нагадаємо, 2 березня глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що анонсовані раніше перемовини між Україною та РФ відбудуться, але не в Біловезькій пущі, як мовилося.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

    Читайте також:


    Теги: Росія окупанти РНБО війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Другий раунд переговорів з окупантами: що вимагає РФ