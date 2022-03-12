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    Кремль заявив, що переговори України з Росією продовжуються у відеоформаті

    Під час попередніх раундів переговорів сторони домовлялися про відкриття гуманітарних коридорів - Кремль заявив, що переговори України з Росією продовжуються у відеоформаті
    Під час попередніх раундів переговорів сторони домовлялися про відкриття гуманітарних коридорів
    фото з відкритих джерел

    Прессекретар Путіна відмовився озвучити деталі перемовин

    Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський», – заявив Пєсков.

    Речник Путіна також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин.

    Член делегації країни-агресорки Леонід Слуцький також ствердно відповів на питання, чи пройшли переговори в колишньому, «біловезькому форматі».

    Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня.

    Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено 3 березня. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

    • Крим - це частина Росії
    • Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
    • Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
    • Денацифікація

    «Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Додамо, що Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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    Теги: Росія ЗМІ війна прессекретар
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    Кремль заявив, що переговори України з Росією продовжуються у відеоформаті