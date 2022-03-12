Кремль заявив, що переговори України з Росією продовжуються у відеоформаті

Під час попередніх раундів переговорів сторони домовлялися про відкриття гуманітарних коридорів

Прессекретар Путіна відмовився озвучити деталі перемовин

Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський», – заявив Пєсков.

Речник Путіна також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин.

Член делегації країни-агресорки Леонід Слуцький також ствердно відповів на питання, чи пройшли переговори в колишньому, «біловезькому форматі».

Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня.

Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено 3 березня. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

Крим - це частина Росії

Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»

Денацифікація

«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Додамо, що Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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