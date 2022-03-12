Кремль заявив, що переговори України з Росією продовжуються у відеоформаті
Прессекретар Путіна відмовився озвучити деталі перемовин
Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський», – заявив Пєсков.
Речник Путіна також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин.
Член делегації країни-агресорки Леонід Слуцький також ствердно відповів на питання, чи пройшли переговори в колишньому, «біловезькому форматі».
Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня.
Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено 3 березня. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.
Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:
- Крим - це частина Росії
- Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
- Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
- Денацифікація
«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.
Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.
Додамо, що Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.