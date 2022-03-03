Переговори завершено. Результати невтішні

другий етап переговорів переговорів України та Росії

3 березня відбувся другий етап переговорів переговорів України та Росії

Сьогодні відбувся другий раунд переговорів Росії та України на території Білорусі

Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.





Подоляк зазначив, що сторони домовилися у «найближчі терміни» організувати третій раунд перемовин.

Перед початком перемовин Подоляк повідомляв, що сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

Негайне припинення вогню.

Перемир'я.

Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

«Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав перед початком перемовин лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української делегації.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

Крим - це частина Росії

Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»

Денацифікація

«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

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