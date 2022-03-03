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    Переговори завершено. Результати невтішні

    3 березня відбувся&nbsp;другий етап переговорів&nbsp;переговорів України та Росії - Переговори завершено. Результати невтішні
    3 березня відбувся другий етап переговорів переговорів України та Росії
    фото: Twitter Михайла Подоляка

    Сьогодні відбувся другий раунд переговорів Росії та України на території Білорусі

    Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.


    Подоляк зазначив, що сторони домовилися у «найближчі терміни» організувати третій раунд перемовин.

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    Перед початком перемовин Подоляк повідомляв, що сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

    • Негайне припинення вогню.
    • Перемир'я.
    • Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

    «Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав перед початком перемовин лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української делегації.

    Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

    • Крим - це частина Росії
    • Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
    • Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
    • Денацифікація

    «Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

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    Теги: Росія РНБО війна Путін українці Україна Офіс президента радник Михайло Подоляк
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    Переговори завершено. Результати невтішні