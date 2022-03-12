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    Мер окупованого Генічеська заявив про відставку

    Міський голова тимчасово окупованого міста Олександр Тулупов - Мер окупованого Генічеська заявив про відставку
    Міський голова тимчасово окупованого міста Олександр Тулупов
    фото: Генічеськ Сity

    Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого

    Міська рада Генічеська подала у відставку. Міський голова тимчасово окупованого міста Олександр Тулупов заявив, що він та його комаанда змушені подати у відставку. Про це йдеться у заяві Тулупова на сайті міськради.

    «Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

    Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.

    Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, що у Генічеську збиралися кількатисячні мітинги проти окупантів. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого.

    Тим часом окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть.

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    Теги: Росія окупанти війна Херсонщина
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    Мер окупованого Генічеська заявив про відставку