Росія вже програла війну. Інформаційну

Путінські мільярди на пропаганду в Україні були розкрадені

Росія програла інформаційну війну. Провалено аналітичну складову, оцінки ситуації зроблені невірно, моделі розвитку подій не справдилися. Сценарій бліцкригу зруйнований. Потенційний «план Б» щодо поділу України на зони впливу та створення квазі-держав також реалізувати неможливо. Громадяни окуповаих міст бунтують, ніхто не бажає записуватися в колаборанти. Звичайно можна створити в Гостомелі утворення ОРКО типу «окремі райони Київської області», але після евакуації там залишаться самі орки.

РФ програла війну наративів. Вчергове розказувати, що «Зеленський втік із Києва» – лише підігріває цікавість до місцезнаходження українського лідера, який пише звернення зі свого кабінету і дає настрій суспільству на перемогу. Більше того, педалювання теми місцезнаходження президента країни дає зворотній ефект – російські громадяни починають згадувати, а де ж знаходиться їх власний президент, і порівняння тут на користь Зеленського.

І так само з кожним новим фейком.

Російські гроші на пропаганду в Україні були розкрадені, а ті які використані – просували криві меседжі руками найманців. А це завжди менш ефективно за роботу мотивованих мережевих структур.

Після перемоги у війні наративів має прийти перемога військова.

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Джерело: блог Ігора Попова

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