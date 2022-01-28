Демократичний світ має активніше підтримувати Україну, – Френсіс Фукуяма

Відомий американський філософ вважає, що у конфлікті України та РФ Захід не повинен залишатися осторонь

«Україна – це справжня ліберальна демократія, яка активно бореться за існування»

Американський філософ, політолог і публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма написав статтю в підтримку України. Вона опублікована у виданні American Purpose. Її переклад публікує «Главком».

На думку Френсіса Фукуями, європейці, які так високо цінують ліберальну демократію, повинні зрозуміти, що вони просто не можуть бути осторонь конфлікту РФ та України.

Філософ та політолог впевнений: Україна – це справжня ліберальна демократія, яка активно бореться за існування.

Для Володимира Путіна, який бачить Україну «невід’ємною частиною великої Росії», саме українська демократія є найбільшою проблемою, адже є альтернативною ідеологічною моделлю, яка підриває легітимність самого Путіна. Українці мають більше свободи протестувати, критикувати, мобілізуватися і голосувати, на відміну від російських громадян.

При цьому філософ зазначає, що демократія української держави вкрай недосконала. В її економіці та політиці домінує група олігархів, а корупція поширена на багатьох рівнях політичної системи. Реформам останніх років наполегливо протистояли політики та чиновники, які отримують прибуток від нинішньої системи та є переважно непідзвітними, а надії, породжені обранням Володимира Зеленського, не виправдалися.

Проте відносно того, чи варто витрачати час і зусилля на захист такої недосконалої демократії, Френсіс Фукуяма не має жодних сумнівів.

«Підростає молоде покоління, надзвичайно освічене та мотивоване, яке відмовляється бути частиною старої корумпованої системи, вірить у європейські цінності та перебуває в авангарді зусиль щодо перетворення України на частину Європи. Саме ці люди очолили революцію на Майдані. Вони поступово прийдуть до влади та, сподіватимемося, будуть чинити більш демократично, ніж їхні попередники», – зазначив видатний мислитель.

Підсумовуючи, Френсіс Фукуяма наголосив, що Україна наразі є «прифронтовою державою в глобальній геополітичній боротьбі між демократією та авторитаризмом», а питання її захисту повинне бути пріоритетним для кожного, хто небайдужий до глобальної демократії.

Нагадаємо, кілька років тому Фукуяма розповів, як Україні подолати корупцію.