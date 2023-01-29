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День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців

ЗСУ не зупиниться, доки не вижене «віковічного ворога» з нашої землі, зазначив Зеленський

З нагоди Дня пам'яті Героїв Крут Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував звернення, в якому запевнив український народ, що Збройні сили України не зупиняться, доки не переможуть російських окупантів. Про це Залужний заявив в Telegram.

Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

«Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали», – сказав він.

Також Залужний додав, що ціна боротьби висока. Проте ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ЗСУ не зупиниться, доки не вижене «віковічного ворога» з нашої землі.

«Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення», – резюмував він.

Сьогодні, 29 січня, Україна вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами. Бій проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири доби, аби в Києві встигли укласти Брест-Литовський мир, який означав міжнародне визнання української незалежності.

Теги: незалежність Україна Telegram Валерій Залужний

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