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Залужний пожертвував $1 млн для армії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залужний пожертвував $1 млн для армії
Генерал віддав усі кошти зі спадщини на ЗСУ
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ отримав чималу суму у спадок

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії. Про це повідомило видання The New York Times.

Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.

До слова, в Україні може з'явитися село на честь Залужного.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.

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Теги: Валерій Залужний ЗСУ

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