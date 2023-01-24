Залужний пожертвував $1 млн для армії

Генерал віддав усі кошти зі спадщини на ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ отримав чималу суму у спадок

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії. Про це повідомило видання The New York Times.

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Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.

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До слова, в Україні може з'явитися село на честь Залужного.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.