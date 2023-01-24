Бійці маріупольського спротиву ліквідували трьох офіцерів РФ (фото)

За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери

Група Маріупольського Спротиву оприлюднила фото наслідків підриву російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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«За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери. Слідчий комітет Росії розслідує справу за ознаками – тероризм та екстремізм», – заявив Андрющенко.

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За його словами, керівництво Москви факт подібної атаки Спротиву для місцевих жителів пояснив, як «бандитские розборки».

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«Бо назвати черговим розмінуванням кульбіт підірваного позашляховика з росіянами всередині якось не комільфо», – додав радника мера Маріуполя.

Нагадаємо, триває 335 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.