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Президент Фінляндії озвучив свій план щодо допомоги ЗСУ

Ірина Глотова
glavcom.ua
Президент Фінляндії озвучив свій план щодо допомоги ЗСУ
Президенти України та Фінляндії домовились про подальші плани
фото з відкритих джерел

У Фінляндії мають на меті постачати Києву танки та проводити навчання ЗСУ

Під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ). Про це він сказав під час пресконференції разом із президентом  Володимиром Зеленським.

«Сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити броньованою технікою, включаючи танки, посилити Україну», – сказав Зеленський. Водночас він зауважив, що Фінляндія займатиме там своє «відповідне місце». Президент підкреслив, що Україна має побудувати стійку армію, і ця стійкість залежить від підтримки інших держав.

Водночас очільник Фінляндії  заявив про готовність постачати Києву танки та проводити навчання ЗСУ. 

«Взяти один танк тут, інший там цього недостатньо. Потрібно створювати потужний підрозділ у Європі, ми обговорюємо можливість створення такого підрозділу. Ми (...) з боку Фінляндії розглядаємо варіанти [участі]. Хочу сказати, що ми можемо проводити навчання українських військових», – сказав Саулі Ніїністе під час пресконференції.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила призупинити переговори щодо вступу до НАТО. З такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто.

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Теги: переговори танки президент Україна навчання Фінляндія міністр

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