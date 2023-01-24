Президент Фінляндії озвучив свій план щодо допомоги ЗСУ

У Фінляндії мають на меті постачати Києву танки та проводити навчання ЗСУ

Під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ). Про це він сказав під час пресконференції разом із президентом Володимиром Зеленським.

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«Сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити броньованою технікою, включаючи танки, посилити Україну», – сказав Зеленський. Водночас він зауважив, що Фінляндія займатиме там своє «відповідне місце». Президент підкреслив, що Україна має побудувати стійку армію, і ця стійкість залежить від підтримки інших держав.

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Водночас очільник Фінляндії заявив про готовність постачати Києву танки та проводити навчання ЗСУ.

«Взяти один танк тут, інший там цього недостатньо. Потрібно створювати потужний підрозділ у Європі, ми обговорюємо можливість створення такого підрозділу. Ми (...) з боку Фінляндії розглядаємо варіанти [участі]. Хочу сказати, що ми можемо проводити навчання українських військових», – сказав Саулі Ніїністе під час пресконференції.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила призупинити переговори щодо вступу до НАТО. З такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто.