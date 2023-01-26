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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Чому демократія настільки важлива для України

glavcom.ua
Українці люблять свободу
фото з відкритих джерел

Писати і викривати корупцію – обов’язкова умова нашого виживання

В Росії є корупція, і в Україні є корупція. Але є нюанс.

Цим нюансом є демократія. Демократія не означає, що корупції не буде, вона всього лише означає, що ми обов’язково про неї дізнаємося, і обов’язково за неї прийде відповідальність. На жаль, відповідальність кримінальна у нас для корупціонерів поки ще не приходить. За те приходить політична. І в цьому найбільша цінність демократії для нас.

Вчорашні кадрові рішення – це добре, але вони нічого не вирішують. Адже проблема не в людях, які потрапили на посади і крадуть серед війни, проблема в тому, як ці люди потрапляють на посади. І ця проблема не те, що не вирішується, вона навіть не усвідомлена найвищим керівництвом держави. Тому корупція є і, на жаль, буде. Але будуть журналісти, і буде НАБУ. Писати і викривати корупцію – обов’язкова умова нашого виживання. Разом з цим, інформація про корупцію не повинна підривати нашу єдність.

Як я писав раніше, наша єдність – одне з найбільших досягнень війни. Це єдине, що принципово нас відрізняє від інших війн за тисячолітню історію. Єдність понад усе. Про все решта потурбується демократія. Повірте, після перемоги ніхто нікуди не втече і нічого не сховає.

Тримаймо стрій!

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Теги: росія Україна корупція демократія

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