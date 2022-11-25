Знайдено величезне кладовище знищеної техніки РФ (фото)

Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря

У Бєлгородській області РФ окупанти створили кладовище своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами.

Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

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фото: Стратком ЗСУ

На фото можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські воїни.

«Все іде за планом, втрат немає», – іронічно зазначили у СтратКомі.

Армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Зазначимо, Росія знімає зі зберігання військову техніку для війни в Україні.