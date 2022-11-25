Знайдено величезне кладовище знищеної техніки РФ (фото)
Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря
У Бєлгородській області РФ окупанти створили кладовище своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами.
Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.
На фото можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські воїни.
«Все іде за планом, втрат немає», – іронічно зазначили у СтратКомі.
Армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.
Зазначимо, Росія знімає зі зберігання військову техніку для війни в Україні.
Коментарі — 0