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Знайдено величезне кладовище знищеної техніки РФ (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Знайдено величезне кладовище знищеної техніки РФ (фото)
фото: Стратком ЗСУ

Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря

У Бєлгородській області РФ окупанти створили кладовище своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами.

Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

3 фото
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фото: Стратком ЗСУ

На фото можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські воїни.

«Все іде за планом, втрат немає», – іронічно зазначили у СтратКомі.

Армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Зазначимо, Росія знімає зі зберігання військову техніку для війни в Україні. 

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Теги: танки цвинтар кладовище втрати контрнаступ окупанти росія повітря

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