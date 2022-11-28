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Скільки жінок-військовослужбовиць загинуло на війні: інформація від Міноборони

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скільки жінок-військовослужбовиць загинуло на війні: інформація від Міноборони
Наразі у ЗСУ проходять службу майже 60 тис. жінок 
фото з відкритих джерел

Вже понад сотня Героїнь віддали життя за Україну 

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України у боротьбі з російськими загарбниками загинула 101 жінка-військовослужбовиця. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час Українського жіночого конгресу.

«Загинула 101 жінка-військовослужбовиця. Зникли безвісті – 50, поранених понад 100. 50 жінок вже відзначені державними нагородами, отримали звання Героїв України, на жаль, посмертно», –повідомив міністр.

За інформацією Міноборони, наразі у ЗСУ проходять службу 59 тисяч 786 жінок. З них 41 тис. – це військовослужбовиці і майже 19 тис. – цивільні працівниці. Безпосередньо в бойових діях беруть участь приблизно 5 тис. жінок.

Резніков нагадав, що станом на 20 липня в ЗСУ налічувалося 38 тис. 629 жінок-військовослужбовиць. Тому зараз можна впевнено говорити про динаміку збільшення кількості жінок серед українських захисників.

Нагадаємо, крім того, Резніков повідомив, що 97% цілей російських загарбників в Україні були цивільні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку.


 

Теги: Міноборони міністр жінка

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