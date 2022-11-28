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Затяжна війна в Україні може стати проблемою для США – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затяжна війна в Україні може стати проблемою для США – The Washington Post
Американський аналітик вважає, що Путін може застосувати ядерну зброю у випадку деокупації Криму
фото: Генштаб

Україні натякають, що можливо варто було б піти на переговори

Незважаючи на значні успіхи українських військових, які повернули Херсон, США все частіше почали говорити про можливі переговорів між Україною і Росією. Американський аналітик, політолог та історик Хел Брендс вважає, що затяжна війна в Україні може стати великою проблемою для Сполучених Штатів. Про Брендс пише у статті на сторінках видання The Washington Post.

Україні натякають, що можливо варто було б піти на переговори. Брендс назвав три проблеми, які можуть загрожувати Україні у випадку затягування війни.

По-перше, українські військові можуть зіткнутися з більшим опором з боку окупантів. Захисникам України вдалося повернути Херсон без виснажливих боїв, проте надалі їм найімовірніше знадобиться відпочинок перед подальшим рухом вперед, вважає американський аналітик. До того ж вони можуть зіткнутися з більшим опором, адже російські сили поповнюють свою чисельність за рахунок мобілізованих.

По-друге, Путін може застосувати ядерну зброю у випадку деокупації Криму. Брендс зазначає, що російський диктатор Володимир Путін ще раніше погрожував, що може застосувати ядерну зброю у разі наступу українських військових на території, захоплені росіянами з 2014 року. Захисники України на сході та півдні уже переступили ці червоні лінії. Проте Крим є важливішим для Путіна. Тому його деокупація набагато сильніше підірве політичний престиж диктатора РФ.

По-третє, є загроза проукраїнській коаліції на Заході. Європі буде важко пережити зиму без російських енергоносіїв. Це ще одна причина, чому адміністрація Байдена може схиляти Зеленського до переговорів з Путіним.

Брендс вважає, що якщо Україна хоче отримати підтримку для перемоги у війні, то вона «повинна показати, що відкрита до переговорів щодо її припинення».

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

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Теги: відпочинок війна військові деокупація диктатор путін Україна Херсон США росія

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