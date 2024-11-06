Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Автори нового законопроєкту (12089) хочуть легалізувати все незаконно відчужене в держави майно, якщо з моменту відчуження пройшло понад 10 років
ілюстрація з відкритих джерел

Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене в держави майно

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт в інтересах осіб, які отримали у власність державне чи комунальне майно за сумнівними схемами (12089). Автори проєкту фактично пропонують узаконити «амністію дерибанникам», які отримали ділянки у лісах, заповідниках, ландшафтних парках, прибережних смугах. Це вже не перша лобістська спроба такого змісту. Раніше ці ж автори пропонували запровадити таку амністію після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк пропонують збільшити до 10. Що ж насправді криється під цією ідеєю, пояснюється в матеріалі громадської ініціативи «Голка» для «Главкома».

Суть пропозиції законотворців зводиться до того, що держава чи місцева громада, якщо вирішить повернути собі цінне майно, то має покласти на рахунок суду ринкову вартість такого майна. Таким чином, наприклад, забудовник, якому вдалося отримати ділянку на узбережжі чи в лісі за заниженою ціною чи взагалі безкоштовно, не просто поверне її громаді чи державі, а ще й має отримати чималу компенсацію.

Авторами нової ініціативи стали 20 нардепів, зокрема це «слуги народу» Ігор Фріс, Олександр Горобець, Сергій Бунін, які подавали схожі проєкти ще навесні. Проєкт 12089 екологічний комітет Верховної Ради має розглянути 7 листопада.

Зазначається, що ця законодавча ініціатива – не єдина, яку просувають лобісти забудовників у часи війни. Навесні у парламенті України зареєстровано низку законопроєктів в інтересах забудовників, які пропонують зокрема дати можливість змінювати цільове призначення ділянки, якщо містобудівна документація не внесена до земельного кадастру, а це майже вся територія України (11184). Тобто лобісти розгорнули доволі масштабну кампанію. Реєстрація цих проєктів у часі збіглася з інформаційною кампанією у ЗМІ бізнесу Ігоря Мазепи, який переконує, що претензії до бізнесу треба «обнулити».

Детальніше читайте в новому матеріалі: Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
Теги: Верховна Рада забудова закон законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Популізм і хатоскрайність на війні не допоможуть. Не хочете йти на війну, війна прийде до вас»
Чи є необхідність додаткової мобілізації?
9 жовтня, 20:48
За даними опитування, 57,83% українців сприймають нещодавнє рішення Верховної Ради підвищити податки негативно
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
З російським депутатом погодився член громадського руху «Сильная Россия» Краснов, який запропонував прирівняти окультні практики до екстремізму
У Росії депутати хочуть ввести кримінальне покарання за «порчу» та заборонити тарологів
6 жовтня, 20:25
За словами Железняка, до документа мали розглянути понад 1300 правок
Рада ухвалила закон про підвищення податків
10 жовтня, 10:55
В Гаазі планують розглянути участь Білорусі в депортації дітей
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
9 жовтня, 23:12
«Пропонується криміналізувати таке правопорушення як здійснення внесків на користь політичної партії готівкою», – підкреслив Павлущик
Сплата партійних внесків готівкою може стати криміналом
12 жовтня, 08:00
Путін залишає на посадах своїх довірених людей
Із Кремля на цвинтар. Путін зробив владу кремлівських старців «вічною»
16 жовтня, 04:25
Минулого разу рішення про продовження воєнного стану та мобілізації було ухвалено влітку
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану
28 жовтня, 11:38
Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік
Президент звільнив генпрокурора, Рада ухвалила держбюджет-2025 у першому читанні. Головне за 31 жовтня
31 жовтня, 21:00

Політика

Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому
Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому
Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
Чи підпише Зеленський «закон про дрова»? Відповідь Офісу президента
Чи підпише Зеленський «закон про дрова»? Відповідь Офісу президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
31K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
19K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
9280
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua