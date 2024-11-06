Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує

Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене в держави майно

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт в інтересах осіб, які отримали у власність державне чи комунальне майно за сумнівними схемами (12089). Автори проєкту фактично пропонують узаконити «амністію дерибанникам», які отримали ділянки у лісах, заповідниках, ландшафтних парках, прибережних смугах. Це вже не перша лобістська спроба такого змісту. Раніше ці ж автори пропонували запровадити таку амністію після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк пропонують збільшити до 10. Що ж насправді криється під цією ідеєю, пояснюється в матеріалі громадської ініціативи «Голка» для «Главкома».

Суть пропозиції законотворців зводиться до того, що держава чи місцева громада, якщо вирішить повернути собі цінне майно, то має покласти на рахунок суду ринкову вартість такого майна. Таким чином, наприклад, забудовник, якому вдалося отримати ділянку на узбережжі чи в лісі за заниженою ціною чи взагалі безкоштовно, не просто поверне її громаді чи державі, а ще й має отримати чималу компенсацію.

Авторами нової ініціативи стали 20 нардепів, зокрема це «слуги народу» Ігор Фріс, Олександр Горобець, Сергій Бунін, які подавали схожі проєкти ще навесні. Проєкт 12089 екологічний комітет Верховної Ради має розглянути 7 листопада.

Зазначається, що ця законодавча ініціатива – не єдина, яку просувають лобісти забудовників у часи війни. Навесні у парламенті України зареєстровано низку законопроєктів в інтересах забудовників, які пропонують зокрема дати можливість змінювати цільове призначення ділянки, якщо містобудівна документація не внесена до земельного кадастру, а це майже вся територія України (11184). Тобто лобісти розгорнули доволі масштабну кампанію. Реєстрація цих проєктів у часі збіглася з інформаційною кампанією у ЗМІ бізнесу Ігоря Мазепи, який переконує, що претензії до бізнесу треба «обнулити».