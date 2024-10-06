У Росії депутати хочуть ввести кримінальне покарання за «порчу» та заборонити тарологів

Депутат уже готує відповідний законопроєкт спільно зі священиком РПЦ

У Росії потрібно зробити кримінальними такі дії, як наведення порчі і привороту, заявив депутат держдуми РФ від «Единой России» Олександр Спірідонов. Про це повідомляє The Moscow Times.

Спірідонов вважає, що ці ритуали можуть вплинути на людину, щодо якої вони відбуваються, тому їх можна розглядати як замах на життя та здоров’я.

«Навести порчу, повернути кохану людину, вирішити проблеми зі здоров’ям, – це вже не просто погадати, це спроба впливати на іншу особу. Має бути кримінально покараним, якщо людина намагається іншому завдати шкоди її здоров’ю та життю», – сказав Спірідонов.

За його словами, він уже готує відповідний законопроєкт спільно зі священиком РПЦ Федором Лук’яновим. Також документ має заборонити у Росії рекламу «магічних послуг» – обмеження доступу до інформації про ворожіння, астрологію, екстрасенсів та медіумів.

З російським депутатом також погодився член вищої ради громадського руху «Сильная Россия» Дмитро Краснов, який запропонував прирівняти окультні практики до екстремізму. Він окреслив три групи осіб, котрі займаються такими діями. За словами Краснова, перші – це шахраї, які бажають обманним шляхом заволодіти грошима, другі «реально служать темряві» і намагаються «знищити більше душ», а треті – агенти «західного впливу і розвідки», які прагнуть «завдати удару» по «російській єдності».

Окрім цього, ще 4 жовтня з ініціативою заборонити в РФ тарологів та нумерологів виступив депутат держдуми РФ Андрій Свинцов. Він наголосив, що таких осіб потрібно зобов’язати отримувати медичну ліцензію. Без неї вони вважатимуться «шарлатанами та шахраями», яких очікуватиме ув’язнення.

Прикметно, що за повідомленнями ЗМІ, у Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів. У статті зазначається, що Володимир Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики, поєднуючи інтерес до православної містики з язичницькими традиціями. Він багато часу проводить з так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі.

Нагадаємо, на тлі провальної «спецоперації» в Україні російська влада все частіше звертається до послуг екстрасенсів, астрологів і шаманів. Раніше вже повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать.