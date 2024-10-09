Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей

Білорусь не підписувала Римський статут

Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту. Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» із посиланням на виступ речника суду Фаді ель Абдалла

Представник МКС, Фаді Ель Абдалла, пояснив, що якщо злочини були вчинені на території України, суд може мати юрисдикцію для їх розслідування. Він зазначив, що фактично, викрадення дітей, що частково відбулося на території України, може підпадати під юрисдикцію суду.

«Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України», – сказав Абдалла.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії було незаконно депортовано принаймні 20,000 українських дітей. Водночас, загроза депортації стосується ще приблизно 1.5 мільйона дітей, які наразі знаходяться в окупованих територіях.

Гаазький суд та Україна

У 2024 році ситуація в Україні та її стосунки з Міжнародним кримінальним судом (МКС) продовжують залишатися в центрі уваги міжнародної спільноти. 21 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроект про ратифікацію Римського статуту, що означає перехід до повноцінного членства в МКС. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 24 серпня​.

Цей крок є важливим для забезпечення міжнародної справедливості, оскільки МКС вже проводить розслідування щодо військових злочинів, вчинених під час конфлікту в Україні. Вже видано кілька ордерів на арешт, у тому числі для високопосадовців Росії, таких як президент Володимир Путін, у зв'язку з обвинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності​.

Таким чином, вступ України до МКС може стати важливим етапом у боротьбі за відповідальність за військові злочини та імплементацію міжнародних стандартів у національному законодавстві. Офіційна ратифікація статуту МКС відкриє для України нові можливості для участі в формуванні міжнародної правової системи.

Раніше пані посол США з особливих доручень Бет Ван Шаак під час конференції у Торонто розповіла, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей, а до незаконного вивезення залучають недержавні організації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відхилив запрошення відвідати інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум нібито через ордер на арешт, який раніше видав Міжнародний кримінальний суд.

До слова, раніше шість українських дітей, яких вдалося повернути з Росії, прибули до нідерландської Гааги для дачі свідчень та спілкування із місцевими журналістами.