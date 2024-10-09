Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
В Гаазі планують розглянути участь Білорусі в депортації дітей
фото з відкритих джерел

Білорусь не підписувала Римський статут

Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту. Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» із посиланням на виступ речника суду Фаді ель Абдалла

Представник МКС, Фаді Ель Абдалла, пояснив, що якщо злочини були вчинені на території України, суд може мати юрисдикцію для їх розслідування. Він зазначив, що фактично, викрадення дітей, що частково відбулося на території України, може підпадати під юрисдикцію суду.

«Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України», – сказав Абдалла.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії було незаконно депортовано принаймні 20,000 українських дітей. Водночас, загроза депортації стосується ще приблизно 1.5 мільйона дітей, які наразі знаходяться в окупованих територіях.

Гаазький суд та Україна

У 2024 році ситуація в Україні та її стосунки з Міжнародним кримінальним судом (МКС) продовжують залишатися в центрі уваги міжнародної спільноти. 21 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроект про ратифікацію Римського статуту, що означає перехід до повноцінного членства в МКС. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 24 серпня​. 

Цей крок є важливим для забезпечення міжнародної справедливості, оскільки МКС вже проводить розслідування щодо військових злочинів, вчинених під час конфлікту в Україні. Вже видано кілька ордерів на арешт, у тому числі для високопосадовців Росії, таких як президент Володимир Путін, у зв'язку з обвинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності​.

Таким чином, вступ України до МКС може стати важливим етапом у боротьбі за відповідальність за військові злочини та імплементацію міжнародних стандартів у національному законодавстві. Офіційна ратифікація статуту МКС відкриє для України нові можливості для участі в формуванні міжнародної правової системи.

Раніше пані посол США з особливих доручень Бет Ван Шаак під час конференції у Торонто розповіла, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей, а до незаконного вивезення залучають недержавні організації. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відхилив запрошення відвідати інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум нібито через ордер на арешт, який раніше видав Міжнародний кримінальний суд.

До слова, раніше шість українських дітей, яких вдалося повернути з Росії, прибули до нідерландської Гааги для дачі свідчень та спілкування із місцевими журналістами.

 

Читайте також:

Теги: Білорусь путін Римський статут закон арешт викрадення Володимир Зеленський розслідування президент диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КНДР погрожує ядерною зброєю
Кім Чен Ин вслід за Путіним почав лякати світ ядерною зброєю
8 жовтня, 03:13
Словацький плацдарм російського наступу
Словацький плацдарм російського наступу
28 вересня, 08:55
Лавров перевів слова Путіна у жарт
Лавров оригінально пояснив, чому Путін підтримав Камалу Гарріс
21 вересня, 19:39
План Зеленського базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території Росії
План перемоги Зеленського містить пункт про запрошення до НАТО – Bloomberg
21 вересня, 17:44
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
20 вересня, 05:30
П’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту повідомлено про підозру
Керівний склад провідного проєктного інституту Києва викрито на співпраці з РФ
19 вересня, 13:45
Дональд Трамп під час виступу
Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією
14 вересня, 15:58
Зеленський зізнався, що послання Трампа часом змушують нервуватися
Зеленський розповів, яку обіцянку Трамп дав йому кілька місяців тому
14 вересня, 07:28
Володимир Долотенко просив вибачення в українського народу
Підозрюваний у побитті військового у Смілі записав відео з вибаченнями
11 вересня, 11:45

Політика

Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна
Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна
У Краснодарському краї Сили оборони атакували базу зберігання «Шахедів»
У Краснодарському краї Сили оборони атакували базу зберігання «Шахедів»
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
35K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
9040
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
7980
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Вчора, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
8 жовтня, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua